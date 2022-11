Carter-Cash expérimente ses stratégies RSE dans un magasin pilote

Dans la continuité de la mise en place, en interne, d’une direction dédiée au développement durable, l’enseigne de centre autos annonce le démarrage d’une phase d’expérimentation des évolutions de sa stratégie RSE dans un magasin pilote. Situé à Lambres-Lez-Douai (Hauts-De-France) ce nouveau magasin va permettre de tester les idées et solutions imaginées par l’enseigne pour réduire l’empreinte écologique de ses différents sites.

A l’initiative de nombreuses innovations eco-responsables dans le domaine automobile telles que la commercialisation de l’huile régénérée pour les particuliers ou encore de pneus reconditionnés, le réseau de centre-autos Carter-Cash a fait le choix de se doter d’un magasin pilote afin de tester, en grandeur nature, toutes les innovations liées à sa politique RSE. En une année d’existence, la direction du développement durable de la marque a pu exécuter des diagnostics précis et méthodiques sur sa triple empreinte : environnementale, sociétale et économique. De cette analyse a découlé un plan d’actions concret, dont l’un des moyens majeurs est le lancement d’un site pilote permettant d’évaluer l’ensemble des solutions répondant aux problématiques identifiées.

« À l’heure où la société subit des changements radicaux, il faut apprendre à faire du commerce autrement. Et faire différemment, c’est notre marque de fabrique : mais pour cela il faut du temps et nous allons le dédier aux phases de test. Sur ce site, nous avons la possibilité de mettre en place l’entièreté de notre politique RSE et de tester tous nos concepts », affirme William Ternynck, directeur développement durable chez Carter-Cash.

La création de ce magasin pilote répond finalement à tous les enjeux chers à la marque, pour lutter contre l’inflation, défendre le pouvoir d'achat et les intérêts de ses clients, promouvoir l’inclusion sociale dans chaque métier, favoriser l’économie circulaire et ainsi réduire son empreinte carbone.