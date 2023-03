Carter-Cash féminise ses rangs

Selon le 100e Autofocus de l'Observatoire des métiers des services de l'automobile publié par l'Anfa, les formations dédiées aux services de l'automobile attirent les femmes. Près de 350 inscrites supplémentaires ont rejoint une formation des services de l’automobile, pour un total de 2 900 femmes, soit un bond de 14 %. Dans le détail, 15 % d'entre elles sont dans la filière vente automobile, mais les jeunes femmes sont de plus en plus présentes dans les filières de la carrosserie-peinture et la maintenance.

De son côté l'enseigne, spécialisée dans les pièces et accessoires automobile, a profité de la Journée des droits des femmes (8 mars) pour mettre en valeur ses collaboratrices, notamment deux salariées occupant le poste de monteuse-vendeuse à la suite d'un baccalauréat professionnel. D'une part, Malvina travaille au sein de Carter-Cash depuis maintenant un an et ne regrette pas son aventure dans un secteur très masculin. « Je suis aussi capable de faire, voire mieux. En tant que femme je pense que je peux apporter quelque chose en plus », souligne-t-elle. Dans son rapport à la clientèle, Malvina a remarqué une certaine surprise au début, qui s'est rapidement dissipée notamment face à une clientèle féminine. « Si j’ai un conseil à donner aux femmes qui souhaitent tenter l’aventure, c’est allez-y ! Il faut le prendre comme un défi, si on a envie de repousser ses limites, pourquoi ne pas saisir sa chance ? », conclut-elle .

D'autre part, Maëva Sanchez est également monteuse-vendeuse chez Carter-Cash depuis plusieurs mois. Ayant un père garagiste, le milieu ne l'a jamais effrayé, au contraire, elle aime l'automobile. « Il faut juste se faire respecter et prouver que l'on est aussi douée que les hommes pour ce métier », commente-t-elle. Malgré quelques appréhensions à son arrivée, Maëva Sanchez se félicite de recevoir le même traitement que les hommes, notamment quand, dans une équipe de 27, il n'y a qu'une seule femme. « Il faut le vivre pour le savoir. L’ambiance avec seulement des hommes, c’est une très bonne ambiance, il y a beaucoup de soutien entre équipes. Nous sommes tous solidaires les uns avec les autres. Il ne faut pas avoir peur, ni se fier aux a priori. J’aimerais qu’il y ait plus de femmes qui se lancent dans cette aventure chez Carter-Cash », conclut-elle.

L’enseigne souhaite avoir des équipes qui reflètent leur clientèle, et ce sont aujourd’hui 20 % de clientes. La féminisation des équipes est donc une priorité.