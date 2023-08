Carter-Cash inaugure son nouveau format « comptoir » à Arras.

Après le déploiement de plus de 82 magasins en France, c'est à Arras que Carter-Cash vient d'ouvrir son tout premier « comptoir », un nouveau format de magasin. Plus petit qu’un point de vente habituel, ce comptoir a pour objectif de répondre à une clientèle plus experte et connaisseuse de ses besoins, et propose l’essentiel des produits et services en magasin ainsi que la possibilité de commander et se faire livrer ses pièces.

Le comptoir Carter-Cash occupe 387m2 de surface commerciale dont 76m2 réservés aux clients et 110m2 consacrés à l’atelier. Ce format compact caractérise le nouveau concept de l’enseigne. Pour accompagner l’ouverture de ce point de vente, Carter-Cash a constitué une équipe de 4 personnes : un directeur, son adjoint et deux techniciens.

Les offres et services proposés sont adaptés à la superficie de l’établissement. Ainsi, ce format de proximité propose l’essentiel des pièces et accessoires automobiles avec 1900 références disponibles sur place et 80 000 références disponibles à la commande. À l'avenir, ce sont près de 350 000 références qui seront accessibles par commande.

Ce tout nouveau concept sera expérimenté avant d’être déployé dans d’autres villes et zones commerçantes.

« À travers ce nouveau format plus compact, nous avons l’ambition de nous rapprocher de nos clients auprès desquels nous ne sommes pas implantés avec nos magasins et ainsi de mieux couvrir le territoire. Notre modèle actuel repose sur l'implantation d'un magasin pour 80 000 ménages. Ce format comptoir doit nous permettre de nous implanter dans des zones moins denses pour rendre accessible et disponible notre offre et nos prestations atelier sur des zones de chalandise plus petites. Derrière le comptoir, se trouvent des équipes d'experts qui sont là pour conseiller et rassurer nos clients dans le choix de leurs pièces autos » explique Thierry Deuzé, directeur général de Carter-Cash

L’expertise et le conseil sont au cœur du concept. Avec ce nouveau format, les clients sont accompagnés par des équipes expertes qui les renseignent sur le choix précis de leurs pièces auto et leur font livrer en point relais ou à domicile. Sur place, les prestations de montage de pneumatiques, vidange simple, réparation de crevaison et montage de plaque d’immatriculation sont possibles avec ou sans RDV.