Carter-Cash recrute sans CV à l'occasion de la période estivale

Spécialisée dans la distribution de produits et accessoires automobiles et de services d’entretien rapides en atelier, Carter-Cash lance un tout nouveau dispositif de recrutement visant à faciliter le process de candidature : le recrutement sans CV partout en France.

En 2022, l’enseigne prévoit un recrutement massif de 350 collaborateurs et d’ici à trois ans l’embauche de 1 000 collaborateurs, soit le projet de doubler ses effectifs actuels. Cette croissance va s’accompagner de l’ouverture d’une trentaine de points de vente en France entre 2022 et 2025.

Pour cette campagne de recrutement particulière, qui vise en un premier temps les saisonniers, l’entreprise a souhaité simplifier au maximum la procédure et s’affranchir du traditionnel curriculum vitae (CV). Ainsi, les candidats potentiels n’ont qu’à se rendre sur le site de la marque pour y compléter un court questionnaire afin de pouvoir être rapidement contacté par le directeur de magasin ou de région proche de son lieu de domicile. En opérant ainsi, Carter-Cash met en lumière l’importance de la proximité avec la volonté de se concentrer sur des recrutements très locaux pour que chaque équipe en point de vente soit représentative de sa clientèle.

À l’approche de la saison estivale, l’entreprise cherche à renforcer ses équipes pour soutenir la forte activité saisonnière. Au total, ce sont près de 180 postes de monteurs-vendeurs qui sont à pourvoir en France entre mai et septembre. Les postes de monteurs-vendeurs à pouvoir au sein des magasins de la marque sont des postes polyvalents entre la surface de vente et l’atelier. Les monteurs-vendeurs veillent à l’accueil et au conseil client en magasin, ils effectuent la réception et la mise en rayon des marchandises et procèdent aux services d’entretien proposés à l’atelier (vidange, montage de pneus, réparation de crevaisons, pose de plaques d’immatriculation).

Enfin, Carter-Cash propose à certains de ses saisonniers de développer leurs compétences au sein de l’entreprise sur le long terme en leur proposant un CDI à l'issue de la saison.