Carventura tire sa révérence

Carventura disparait définitivement. C’est par un message sur son site internet que la filiale de Stellantis a informé ses clients de la surprenante et radicale nouvelle. Dans ces quelques lignes, l’entité explique cesser ses activités à compter du 30 juin 2022 après cinq ans « d’une formidable aventure animés par la volonté de remettre de la confiance dans le marché du véhicule d’occasion ». Un à un, collaborateurs (sobrement baptisés les « Carventuriers »), clients et partenaires ont été remerciés pour leur fidélité.

Cette annonce a de quoi surprendre d’autant que, malgré la concurrence, Carventura semblait en bonne forme, projetait des ambitions à l’international et qu’aucun élément ne justifie cette fermeture : « Malheureusement, votre soutien et notre croissance continue n’auront pas suffi à maintenir notre activité. C’est donc avec regret que nous procédons à cette fermeture ». Depuis le 7 septembre 2021, en remplacement de Collcit.com et Clicpeugeot.com, la plateforme spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion revendait les voitures des collaborateurs du groupe Stellantis pour la France. « Ce partenariat entre Carventura et Stellantis va alimenter le stock de voitures sur la plateforme Carventura.com, avec plusieurs centaines de véhicules de première main en plus chaque mois, offrant plus de choix pour les clients » expliquait alors Frédéric Lecroart, directeur général de Carventura.

Juste un au revoir ?

Malgré cela, en guise de ponctuation, l’entité laisse entrevoir une porte de sortie, sorte de lueur d’espoir pour ses clients : « Le monde de l’automobile étant en pleine évolution, nous vous disons peut être à bientôt pour de nouvelles aventures... ». Frédéric Lecroart n'est donc peut-être pas encore prêt à sortir du circuit de l'automobile.