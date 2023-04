CarVertical présente ses ambitions pour 2023

Malgré un marché VO au ralenti en 2022, CarVertical a enregistré un chiffre d'affaires de 23,3 millions d'euros, contre 17,7 millions en 2021, soit une croissance de 30 %. « L’année dernière, nous avons réussi à augmenter le nombre de nos partenaires en France de 216 %. Parmi eux, nous comptons à présent autonews.fr, zoomcar.fr, caroom.fr ou encore leparking.com. Nous allons continuer à améliorer notre produit pour les utilisateurs français tout en travaillant sur notre implantation internationale. À fin 2023, nous devrions être présents dans plus de 30 pays », explique Rokas Medonis, directeur général de CarVertical. Au fil du temps, la jeune entreprise a étendu ses activités aux segments des professionnels de la vente de véhicules d'occasion. Pour l'exercice 2022, la part des ventes BtoB a augmenté de 79 %. Au total, plus de 1 100 entreprises françaises ont utilisé les rapports de CarVertical en 2022, soit quatre fois plus que l'an dernier.

Créer un écosystème

De plus, CarVertical a intégré de nouvelles sources de données en 2022, et s'appuie désormais sur plus d'un millier de bases de données issues notamment de compagnies d'assurance, de registres nationaux, des forces de l'ordre ou encore d'institutions et entités privées. La start-up a également pénétré de nouveaux marchés et propose désormais des rapports sur l'historique des motos. Pour les prochains mois, elle prévoit d'étoffer ses fonctionnalités. Parmi ces nouveautés, CarVertical a changé l'aspect du rapport afin de faciliter sa compréhension. Il sera également complété par de nouvelles informations à la fois utiles aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d'occasion.

Par ailleurs, CarVertical a accueilli de nouveaux collaborateurs, passant d'une équipe de 36 salariés en 2021 à 76 en 2022. « Nous ne sommes plus une start-up d’une trentaine de personnes. Nous définissons sans cesse de nouvelles normes en matière de données automobiles et nous nous sommes déjà imposés comme des visionnaires du marché. À chaque trimestre qui passe, nous devenons une organisation plus solide », commente Rokas Medonis. Aujourd'hui, CarVertical compte plus d'une centaine de collaborateurs et a pour ambition d'atteindre les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année.