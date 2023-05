carVertical repense ses rapports d’historique des VO

À ce jour, seulement 42 % des Français vérifient l’historique d’une voiture avant de l’acheter, selon la plateforme spécialisée. « Pour rendre le marché des véhicules d'occasion plus transparent en France, nous devons toucher un public plus large », explique Rokas Medonis, directeur général de carVertical. « Notre mission est de rendre le marché des véhicules d'occasion plus sûr et attractif pour tous les conducteurs, également ceux qui ne sont pas forcément intéressés par les aspects techniques des voitures. »

Présentation plus claire

Outre un site web et une application mobile à la présentation revisitée de manière à assister les utilisateurs tout au long de leur parcours, carVertical a entièrement repensé ses rapports sur l'historique des véhicules d’occasion. L’objectif est de les rendre plus faciles à comprendre et plus attrayants pour tous les utilisateurs. À titre d’exemple, la nouvelle formule contiendra davantage d'explications sur les données enregistrées, ainsi que des graphiques informatifs et des conseils.

Des conseils d’experts

« Nous voulons faire du rapport une expérience plus visuelle, afin d'aider les utilisateurs à prendre des décisions plus rapides sur les véhicules qui les intéressent. De plus, le nouveau design nous permettra à l’avenir d'intégrer plus facilement de nouveaux types d'informations », indique encore le dirigeant.

La démarche se complète d’un blog au design revu, proposant des conseils d’experts. Le nouvel espace contiendra aussi des infographies et des guides vidéo qui entendent positionner carVertical comme un outil de référence en matière de voitures d’occasion.