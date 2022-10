Castrol accélère dans la formation en ligne

La marque de lubrifiants, filiale du groupe BP, annonce le lancement d'une plateforme de formation en ligne à destination des ateliers et des distributeurs.

Baptisée Castrol Learning Campus, la plateforme de formation a été développée dans le but de renforcer les compétences des collaborateurs, les perspectives de carrière, mais aussi de leur permettre de se connecter entre eux. La marque de lubrifiants propose une large gamme de modules interactifs composés de tutoriels pour les techniciens et les responsables d'ateliers, mais aussi de vidéos pour les agents commerciaux et le personnel dédié au service à la clientèle.

Castrol Learning Campus est une extension de la plateforme Castrol Academy. Tous les modules et informations sur les utilisateurs ont automatiquement été transférés sur la nouvelle plateforme. Enfin, les sites Oil Essentials, iLearning et Castrol Zoom ont aussi été intégrés à Castrol Learning Campus.