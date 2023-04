Castrol complète son sélecteur de lubrifiants et de fluides en ligne

Lancé en novembre 2020, pour aider le professionnel et qui plus est le simple particulier dans le choix d’une huile moteur, de boîte de vitesses, de transmission automatique, d’un liquide de refroidissement ou un d’un liquide frein pour un modèle de véhicule précis, Castrol a développé une application très simple d’emploi.

Dans le cadre de son évolution, l’application dispose d’une fonction « recherche rapide » qui permet à l’utilisateur d’identifier des produits Castrol adaptés en saisissant simplement le numéro d’immatriculation ou en recherchant par marque et modèle. Les utilisateurs peuvent également rechercher rapidement et facilement par nom du produit de la marque avant de confirmer sa compatibilité avec le véhicule. Bien évidemment, les véhicules électrifiés ne sont pas oubliés.

La fonction « où acheter » offre, pour sa part, aux utilisateurs un guichet unique qui répertorie tous les ateliers et détaillants où les produits Castrol sélectionnés sont disponibles à la vente. De plus, Google Maps est intégré à l’outil pour fournir une vue cartographique et les itinéraires des sites appropriés.

« Les lubrifiants et fluides Castrol sont formulés avec soin et la confirmation de leur compatibilité avec un véhicule spécifique est la meilleure façon de découvrir leurs capacités. Beaucoup de consommateurs ne savent pas quels sont le lubrifiant et les fluides les plus adaptés à leur véhicule et où trouver des conseils précis. Lors de la mise au point de ce nouvel outil, nous nous sommes attachés à aider les consommateurs à faire des choix éclairés, tout en augmentant la fréquentation des ateliers et des détaillants, offrant un processus de sélection plus simple et plus efficace », souligne Shailendra Gupte, directeur marketing EMEA chez Castrol.

Pour accompagner l'évolution de son application, Castrol a récemment lancé un nouveau service gratuit d’assistance technique qui permet aux ateliers et aux consommateurs en France d’interagir avec une équipe dédiée de spécialistes techniques formés pour les conseiller sur mesure et répondre à leurs demandes techniques. Les agents techniques sont disponibles gratuitement huit heures par jour, cinq jours par semaine par courriel technical-support@castrol.com, ou au téléphone +33 (0)172009551.