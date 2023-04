Castrol développe une nouvelle huile moteur pour Fiat

Castrol a lancé une nouvelle formulation de son lubrifiant moteur Magnatec, qui a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des moteurs compatibles Fiat GS1 et DS1, que l’on trouve dans des modèles tels que la Fiat Panda et 500, la Jeep Compass et la Jeep Renegade, ainsi que l’Alfa Romeo Mito.

La nouvelle huile moteur Castrol Magnatec 0W-30 GS1/DS1, répondant aux spécifications dictées par le constructeur Fiat, est doté de la technologie Dualock de Castrol conçue pour protéger les moteurs contre l’usure et les dommages causés par la conduite dite « urbaine », avec des arrêts et des redémarrages fréquents. Pour cela, les molécules Dualock adhèrent aux pièces critiques du moteur et s’unissent pour former un film protecteur, qui réduit jusqu’à 50 % l’usure moteur liée à des températures toujours plus élevées et aux démarrages fréquents.

La nouvelle formulation de ce lubrifiant moteur est conçu pour être utilisé sur tous les véhicules Fiat à essence et diesel pour lesquels le constructeur recommande un lubrifiant ACEA C2 ou une spécification 0W-30 antérieure. Cette nouvelle huile est le premier lubrifiant moteur Castrol à répondre aux spécifications Fiat 9.55535-GS1 et Fiat 9.55535-DS1.