Castrol dévoile son nouveau logo

La marque de lubrifiant Castrol vient de dévoiler son nouveau logo. Un sigle qui n’avait pas évolué depuis 2006. C’est la dixième fois que la société fait évoluer son logo depuis sa création en 1899.

La filiale de BP explique que cette actualisation de sa marque vise à mieux refléter son positionnement sur le marché et les opportunités qu’elle entrevoit pour répondre aux besoins changeants de ses clients.

« Castrol explore les possibilités pour fournir des solutions et des services qui compléteront son activité principale de lubrifiants et apporteront une valeur ajoutée à ses clients » explique l’industriel qui a dernièrement lancé Castrol ON, une gamme de fluides destinés aux véhicules électriques (transmission, refroidissement et graisses). Castrol a de même annoncé son intention d’investir environ 60 millions de dollars dans un nouveau centre d’essai pour batteries de véhicules électriques et un laboratoire analytique au Royaume-Uni.

La nouvelle identité de marque est le résultat d’un processus complet de stratégie de marque. Elle a été élaboré avec les agences Landor & Fitch et MassiveMusic. L’actualisation de la marque comprend également une nouvelle identité sonore.

Un design plus moderne et vivant

Le logo recréé présente un design plus moderne, plus dynamique et plus vivant, « et met l’accent sur les principaux atouts et différentiateurs de Castrol, qui cherche à élargir son attrait auprès d’une clientèle plus diversifiée intéressée par les lubrifiants, les services ou autres solutions » argumente le marketing de chez Castrol. Le nouveau logo conserve les couleurs emblématiques rouge, verte et blanche de Castrol, qui sont fortement associées à la marque.

L’identité de marque actualisée sera déployée par étapes dans toutes les opérations européennes de Castrol, cette année et en 2024. Elle sera visible sur tous les emballages des produits, les programmes de partenariat de service, les installations, le marketing en ligne et hors ligne et les actifs de sponsoring mondial.