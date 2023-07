Castrol donne les clés d'un atelier plus inclusif

Une étude menée par le célèbre fabricant d’huile laisse clairement apparaitre qu’il existe une réelle opportunité de rendre les ateliers de réparation automobiles plus inclusifs. Et même a permis d’identifier des mesures concrètes que les patrons de garage pourraient facilement mettre en place pour y parvenir.

Avec cette étude menée en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, en Inde, en Malaisie, en Pologne et en Thaïlande et en se concentrant spécifiquement sur les expériences des femmes dans les ateliers, Castrol s’intéresse aux perceptions et à l’expérience de différentes personnes dans des ateliers indépendants.

Ce travail d’enquête a permis d’identifier cinq mesures que les gérants d’atelier pourraient mettre en place pour créer des ateliers plus inclusifs et ainsi attirer une clientèle plus large :

- 1. Arrivée à l’atelier : S’assurer que les clients se sentent à l’aise dès le début : un parking, une signalisation et une communication claires.

- 2. Entrée dans l’atelier : Proposer un espace de réception dédié, accueillant, propre et bien éclairé.

- 3. Réparations du véhicule : Établir la confiance grâce à une communication respectueuse et une tarification transparente.

- 4. Attente du véhicule : Créer une zone d’attente confortable, à l’écart de l’atelier et proposant des services.

- 5. Services post-entretien et après-vente : Poursuivre la communication pendant et après la transaction, en proposant des services complémentaires contribuant à favoriser de futures interactions.

Nicola Buck, directrice marketing chez Castrol, a déclaré : « Notre série d’études « La voie vers des ateliers inclusifs » est une nouvelle avancée concrète dans cette direction. La première étude de notre série s’intéresse aux expériences et aux attentes des clientes. Elle nous a permis d’identifier la façon dont les ateliers peuvent adapter leurs offres existantes et créer des lieux plus inclusifs. Il y a encore beaucoup à faire, dans notre réseau d’ateliers parrainés par Castrol, comme dans le secteur en général, mais nous espérons que cette étude contribuera à améliorer l’expérience de tous nos clients et à créer des opportunités pour les ateliers. »