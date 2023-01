Castrol fait appel à Teleperformance pour sa nouvelle plateforme européenne de relation clients

Le spécialiste des lubrifiants, vient de lancer un service d’assistance technique. Gratuite, cette plateforme téléphonique (accessible aussi par e-mail) doit permettre aux clients de la marque d’entrer facilement en contact avec des téléconseillers spécialisés en cas de nécessité. Ce nouveau service est proposé à l’ensemble des clients Castrol, particuliers comme professionnels (ateliers indépendants et en réseaux, distributeurs, grossistes, etc.).

« Ce nouveau service offrira une expérience client plus personnalisée et de qualité supérieure, avec des agents techniques de Castrol disponibles 8 heures par jour et 5 jours par semaine », promet l’industriel qui indique que lors de la phase pilote de ce nouveau service, 87 % des demandes reçues par e-mail ont été renseignées en moins de 24 heures.

Teleperformance en back-office

Castrol a fait le choix de sous-traiter cette assistance. Le fabricant a passé un accord avec la société d'origine française Teleperformance, experte de la relation et de l’expérience client. Cette dernière utilise l’intelligence artificielle pour offrir des services multilingues, permettant aux utilisateurs de contacter le service d’assistance technique dans leur langue maternelle, partout dans le monde. Elle emploie 420 000 salariés dans 88 pays pour un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros.