Castrol ON arrive dans les ateliers

Plus d’un an après le lancement de la gamme Castrol ON de fluides pour les véhicules électriques, la marque du groupe BP propose une offre spécifique pour faire face à l’augmentation des VE dans les ateliers de maintenance et de réparation.

« Avec l’augmentation du nombre de véhicules électriques sur le marché de l’après-vente, de nombreux constructeurs nous ont demandé de proposer à leurs ateliers partenaires un fluide de transmission avancé pour véhicules électriques, afin d’accompagner leur activité de réparation et d’entretien », indique Patrick Bauer, technicien chez Castrol, en charge des fluides pour véhicules électriques et transmissions PD. « Même si, dans certains véhicules électriques, ces fluides sont considérés comme étant utilisables "à vie", les ateliers ont besoin d’un produit de remplacement en cas de réparation. Le produit peut également avoir à être remplacé plus tôt pour maintenir une protection optimale dans certains cas d’utilisation. Nous collaborons très étroitement avec les constructeurs et les fournisseurs de niveau 1 pour développer, tester et déployer des produits qui remplissent les critères de performance exigés », conclut Patrick Bauer.

Rappelons que Castrol a pour ambition d’être une marque zéro émission nette d’ici à 2050 ou plus tôt. Les fluides pour véhicules électriques Castrol ON sont certifiés bilan carbone neutre.