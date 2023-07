Castrol s’interresse aux transmissions à double embrayage

Le célèbre fabricant d’huile annonce la disponibilité à son catalogue et notamment de sa gamme de produits Transmax d’une nouvelle formule 100% synthétique adaptée à plus de 90% des transmissions à double embrayage qui circulent en Europe.

Conçu spécifiquement pour les transmissions à double embrayage à bain d’huile (DCT) comme celles très répandues et utilisées par Ford, le groupe VW, Nissan, BMW et Mercedes-Benz, l’huile Transmax Dual Multivehicle revendique de nettes performances sur ce type de montage. Outre ses qualités intrinsèques, ce nouveau produit a été pensé pour permettre des passages de vitesses plus souples, pour une meilleure efficacité opérationnelle ainsi qu’une durée de vie optimisée des composants de la DCT.

Ses performances tiennent de la technologie Smooth Drive qu’elle embarque et de sa composition avec la présence de molécules de contrôle actives qui ajustent automatiquement leur niveau de friction en fonction des variations de pression et de vitesse. La transmission reçoit ainsi constamment, et à tout moment, le bon niveau de friction, protègeant les pièces plus durablement et en assurant une conduite plus souple.

De plus avec la Transmax Dual Multivehicle qui convient à la plupart des DCT à bain d’huile à six et sept vitesses, Castrol propose une solution « monofluide » qui aide à simplifier la sélection du produit et le processus de commande pour les ateliers indépendants et multimarque.

Castrol profite de la sortie de cette nouvelle huile pour rappeler qu’il est essentiel d’utiliser un lubrifiant adapté et de le changer au bon moment pour prévenir les problèmes de transmission comme les à-coups, la rigidité de la boîte, les bruits suspects au niveau du pont ou l’endommagement des pièces, avant même que ces phénomènes ne surviennent.