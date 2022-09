Castrol Service s'implante en France

Castrol suit de près les évolutions qui touchent les ateliers indépendants et a décidé de créer son propre réseau, avec l’appui de ses distributeurs. Le réseau Castrol Service compte près de 5 000 ateliers franchisés en Europe et poursuit son développement avec la France. Julien Parodi, distributor business manager, explique ce lancement tardif dans l’Hexagone par la particularité qui fait de la France un marché ultra-concurrentiel.

À l’occasion du salon Equip Auto (18-22 octobre à Paris Expo Porte de Versailles) Castrol Service va lancer une campagne de recrutement. La sélection comprend un audit des ateliers intéressés afin de s’assurer du niveau de qualité recherché par le réseau, correspondant à l’image de ses produits premium. Le standard comprend un minimum d’équipements, un placement géographique judicieux, la qualité des locaux. À court terme, la qualité du réseau sera privilégiée à sa densité. Par ailleurs, Castrol Service ne demande pas de droit d’entrée à l’adhérent, mais ce dernier s’engage à acheter un volume-cible minimum avec des conditions établies avec ses distributeurs. En retour le réseau investit dans le garage.

Un accompagnement en marketing et en formation

Le réseau s’adresse principalement aux ateliers indépendants. Ces derniers connaissent une digitalisation plus limitée. C’est pourquoi Castrol accompagne les ateliers en leur offrant une présence sur internet, via une page Google My Business, mais aussi sur le site du groupe doté d’une carte interactive qui recense tous les ateliers franchisés en Europe. Castrol fournit également le look et s’attache ici à la visibilité de la marque, notamment avec des PLV. Le professionnel a accès à des supports marketing portant sur la marque, des programmes de fidélité dédiés, des promotions exclusives ou encore des campagnes promotionnelles. Il peut également bénéficier d’une gamme d’outils et de services liée à l’utilisation des produits. Enfin, Castrol investit fortement dans la transition du parc automobile et fournit déjà des lubrifiants, fluides et graisses pour les véhicules électriques en première monte et rechange. S’associant à une marque premium, le réseau a prévu une aide pour l’uniformisation de l’image de marque et de la signalétique. Le franchisé bénéficie par ailleurs de l’application Fast Scan, qui permet d’avoir accès à des offres lors de ses commandes. De plus, le réseau de distributeurs Castrol assure une assistance dédiée à la gamme. Le réseau propose aussi des offres de marketing dans le but d’augmenter et de fidéliser le trafic client, ainsi que d’améliorer les opportunités de vente additionnelle. L’automobiliste bénéficie d’une garantie moteur pour tout véhicule réparé avec des lubrifiants Castrol pendant l’année qui suit la vidange. Par ailleurs, déjà disponible dans d’autres pays, Castrol n’exclut pas à terme de proposer comme solution la facturation et le devis en ligne.

En parallèle, Castrol propose des formations techniques, portant, par exemple, sur la rationalisation du stock ou encore la valorisation de son business. Le réseau travaille aussi à la montée en compétences de ses franchisés avec sa plateforme de formation en ligne. Cette dernière comprend trois modules qui décrivent la gamme de produits de la marque et développent la connaissance sur les lubrifiants. Ainsi, une série de formations interactives sous forme de modules et de courtes sessions se concentre autour du développement de la connaissance des produits et de l’amélioration des compétences commerciales.

Un fort potentiel de maillage

En France, Castrol a l’ambition de gagner des parts de marché chez les indépendants (ateliers et concessions) qui, comme le constate Julien Parodi, devient de plus en plus difficile de rester indépendant. C’est pourquoi, le potentiel de croissance en termes d’implantation en France pour Castrol est fort, malgré la concurrence d’acteurs historiques. L’objectif est de mailler toute la France, peu importe la zone tant que l’atelier est proche d’un axe de chalandise astucieux. Aujourd’hui, une équipe de trois collaborateurs, bientôt cinq, couvre la France à la recherche de nouveaux franchisés afin de les aider à se développer. De dix points de vente, Castrol Service entend passer à 100 d’ici à la fin de l’année 2023 et étoffer son maillage afin d’arriver à des niveaux similaires aux autres pays européens.