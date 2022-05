Castrol souhaite se développer en France avec Certas Energy Lubrifiants.

Castrol annonce avoir signé pour une durée de 10 ans un contrat de distribution avec la firme anglaise Certas Energy Lubrifiants, l’un des principaux distributeurs indépendants de lubrifiants en Europe. Le contrat prévoit la commercialisation de lubrifiants et autres huiles auprès des ateliers français. Il vise à offrir un maximum de visibilité au pétrolier et à trouver de nouveaux débouchés commerciaux sur le marché de l’après-vente. Certas Energy Lubrifiants devient ainsi distributeur agréé, ambassadeur des produits Castrol comme il l’est déjà au Royaume-Uni. Certas Energy France est une filiale du groupe DCC. Son activité en France a démarré en 2015 avec l’acquisition d’une partie du réseau de stations-service Esso.

« La France représente un marché florissant pour nous et dispose d’un énorme potentiel. Il était donc légitime de négocier des accords de distribution ambitieux, qui offrent des perspectives évolutives. Notre collaboration avec Certas Energy Lubrifiants porte ses fruits depuis un certain temps, et il ne fait aucun doute que ce nouveau contrat ouvrira de nombreuses perspectives stratégiques et commerciales. Nous sommes impatients de faire connaître la marque Castrol à une kyrielle de nouveaux clients en France » a indiqué Ivan Jaspers, directeur commercial automobile de Castrol Benelux et France.

Pour Daniel Cacciatore, directeur général Certas Energy Lubrifiants France : « Castrol est l’une des plus grandes marques au monde de lubrifiants. Pour autant, la marque peut encore accroître sa visibilité et augmenter ses parts de marché en France. En tirant parti de la présence d’une entité locale et de stocks disponibles en France, notre chaîne d’approvisionnement fiable peut garantir aux clients une fourniture de services optimale. »

La mise en ligne de la chaine Youtube Castrol

Dans la lignée de son offensive commerciale, Castrol a dernièrement mis en ligne sa chaîne YouTube pour rapporter aux consommateurs des conseils sur l’entretien de leur véhicule et le choix de la bonne huile. L’industriel estime qu’en Europe, 21 % des véhicules en circulation manquent de lubrifiant.