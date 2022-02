Catalogue 2022 Pièces Entretien BVA de Vaico.

Propriétée du groupe allemand Vierol, la marque Vaico est spécialisée dans l’entretien des transmissions automatiques et l’ensemble des pièces s’y rapportant. L’ouvrage fraichement sorti y expose l’ensemble de l’offre de la marque à travers plus de 700 références. Huiles, crépines, filtres, carters, joints, visseries toutes les pièces disponibles sont référencées par marque et modèle de véhicules dans ce catalogue de plus de 180 pages.

Le spécialiste rappelle à l’occasion de la sortie de son dernier catalogue aux professionnels que même la meilleure huile de transmission perd de sa performance avec le temps ocasionnant une usure accrue des pièces qui composent la boîte de vitesses. Cela concerne également les huiles dites "long life" dont les additifs perdent de leur efficacité au fil du temps et du kilométrage. Pour éviter d'endommager les boîtes automatiques, Vaico recommande de remplacer l'huile de transmission et le jeu de filtres à intervalles réguliers. Selon le véhicule, ces derniers sont de 5 à 6 ans ou de 60 000 à 100 000 kilomètres. La vidange d'huile, le nettoyage et/ou le rinçage de boîte, ainsi que le remplacement des filtres améliorent considérablement les performances de la transmission : Le changement des rapports est nettement plus souple, plus rapide et sans a-coups.