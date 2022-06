Catalogue NGK 2022-2023 "Bougies d’allumage et Bougies de préchauffage"

Pour cette édition 2022-2023 du catalogue, NGK a regroupé l’ensemble de ses références couvrant plus de 16 500 applications et toutes les informations techniques nécessaires à l’entretien et au remplacement des bougies d’allumage et de préchauffage.

Décomposé en deux parties distinctes, les 250 premières pages de l’ouvrage sont consacrées aux bougies d’allumage. Elles répertorient 518 références, dont les 26 nouvelles lancées depuis octobre 2019 qui répondent aux besoins de plus de 11 653 applications de 79 marques constructeurs différentes. Notons que ce dernier catalogue permet à l’équipementier d’afficher un taux de couverture du parc roulant européen de 93 % (essence).

La seconde partie de l’ouvrage traite des bougies de préchauffage et y comptabilise sur 114 pages 156 références, y compris les 10 nouvelles commercialisées depuis mars 2018. Grâce à cette offre qui équipe près de 4 858 applications de 55 marques constructeurs différentes, NGK Spark Plugs couvre 86 % du parc roulant européen (Diesel).

Le catalogue est téléchargeable à l'adresse : https://www.ngkntk.com/fr/services/documentation-telechargements/