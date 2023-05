Catherine Duyck (ex Five Star) nouvelle responsable du réseau AD Carrosserie

Catherine Duyck, ancienne responsable marketing communication & services du réseau Five Star d’Axalta, prend en main les opérations de l’enseigne AD Carrosserie.

L’annonce a été faite devant près de 4000 personnes durant le congrès des garages AD qui s’est tenu au Maroc, à Marrakech, du 18 au 21 mai : Catherine Duyck devient la responsable nationale du réseau AD carrosserie composé de quelques 780 ateliers.

Elle remplace à ce poste Stéphane Montagne qui a été promu en septembre dernier directeur des partenariats et du service clients réseaux. Stéphane Montagne dirigeait l’enseigne de carrosserie depuis mai 2017.

Catherine Duyck connait parfaitement le monde de la carrosserie et de ses réseaux ayant été durant 16 ans directrice du marketing et de la communication du réseau Five Star d’Axalta, récemment remanié.

Depuis 2020, Catherine Duyck cumulait aussi des fonctions plus opérationnelles au sein de l’enseigne au niveau de la stratégie, des partenariats et de la digitalisation des services. Elle est diplômée de l’Institut libre des relations internationales et des sciences politiques.