CATL aurait baissé les prix de ses batteries en Chine

CATL, premier fournisseur mondial de batteries pour véhicules électriques, aurait proposé une remise sur le prix de ses batteries à l'un de ses clients constructeurs chinois en début d’année, selon des informations révélées par Reuters. L’agence de presse évoque des sources bien informées et proches du dossier, sans révéler davantage de précisions. En revanche, ces informateurs auraient précisé que CATL aurait proposé une réduction de 7 % à un constructeur chinois au mois de janvier. Dans le même temps, le numéro un mondial des batteries aurait ouvert des négociations avec ses propres fournisseurs de matières premières pour revoir leurs prix à la baisse. Un mouvement déclenché par la baisse des cours de plusieurs matières premières concernées, dont le lithium. Ce dernier a vu ses cours reculer de 30 % en Chine, par rapport au pic enregistré au mois de novembre dernier.

Guerre des prix

Cette remise interviendrait au bon moment pour les constructeurs chinois clients de CATL. En effet, le marché chinois du véhicule électrifié ne bénéficie plus de subsides de l’état. Les clients doivent donc faire un effort financier supplémentaire, ce qui s’est traduit par une baisse des immatriculations de 6,3 % au mois de janvier 2023, après une hausse ininterrompue depuis quelques années. Au même moment, Tesla a annoncé une baisse de ses tarifs de 14 %, notamment pour assurer son premier rang sur le marché face à des concurrents locaux de plus en plus dangereux. Cependant, CATL reste de loin le premier fournisseur de batteries au monde, avec 37 % de parts de marché (source SNE Research). Il compte parmi ses clients plusieurs constructeurs chinois mais aussi Tesla et Volkswagen. Si cette baisse de prix est vraie, le fournisseur pourra difficilement la réserver à certains clients. Pour mémoire, CATL compte également parmi ses clients BMW et Ford, qui vient d’annoncer la construction d’une usine aux Etats-Unis en partenariat avec l’équipementier chinois. Une annonce mal perçue au pays de l’Oncle Sam, alors que le gouvernement Biden donne clairement la priorité aux approvisionnements américains dans ses aides financières. En Europe, CATL vient de produire son premier lot de batteries dans sa nouvelle usine allemande. En maitrisant la fourniture des batteries et leur prix pour des constructeurs chinois, américains et européens, CATL détient des cartes importantes dans son jeu.