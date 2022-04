Cazoo avance encore ses pions sur le marché du véhicule d’occasion en Europe

Après l’OM en France, Cazoo devient donc le sponsor principal du club de foot du SC Fribourg en Allemagne. Outre le sponsor du maillot de l’équipe première en Bundesliga, le contrat prévoit aussi un engagement avec les équipes de jeunes, ainsi qu’avec l’équipe féminine.

L’accord inclut une forte visibilité dans le stade Europa Park, un volet télé et des riches dispositifs sur internet et les réseaux sociaux, le foot se prêtant à de nombreuses possibilités d’activations. Des projets liés à la mobilité durable (mise en avant des véhicules hybrides et électriques) sont aussi évoqués.

L'Allemagne est un marché cible pour Cazoo

« Le club de Fribourg a franchi de nombreuses étapes ces dernières années, aussi bien au plan sportif qu’au niveau des infrastructures. Cela va nous aider à faire connaître Cazoo en Allemagne, un marché très important pour nous en Europe », déclare Alex Chesterman, président fondateur de Cazoo.