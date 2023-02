Cazoo : cette fois le roi est nu

Les rêves de grandeur du spécialiste du véhicule d’occasion britannique Cazoo s’effondrent un à un. En proie à de grandes difficultés financières, le groupe avait dû vendre ses plateformes en France, en Italie, ce qui a profité à Aramis Group, en Espagne et très récemment en Allemagne, pour retrouver une assise financière en se stabilisant sur son marché domestique. Au début du mois de février, le groupe avait aussi évoqué la possibilité de fermer certains sites physiques de vente et de préparation de VO au Royaume-Uni.

Recherche cash désespérément

Mais le groupe fondé par Alex Chesterman va encore plus loin et annonce cette fois la vente de Cazana, un spécialiste de la data et du pricing VO qu’il avait acquis en 2021 pour près de 29 millions d’euros. « Cette décision s’inscrit dans la volonté de Cazoo de se recentrer sur son cœur de business, comme un leader de la vente de l’achat de voitures d’occasion en ligne au Royaume-Uni, ce qui n’est pas en phase avec la fourniture de services de datas à des tiers », tente d’expliquer un porte-parole du groupe, avant d’ajouter : « L’opération comprend la vente de la marque Cazana, de la plateforme informatique et des contrats commerciaux en cours. Elle n’aura pas d’impact matériel sur Cazoo et ne nécessite pas une révision des objectifs financiers du groupe sur 2023 ». Le porte-parole cherche encore à rassurer en avançant que le savoir-faire acquis avec Cazana (Cazoo Data Services) continuera de profiter au groupe.

Cazoo est dans l’œil du cyclone à la Bourse

Une communication très floue car le montant de la transaction n’est pas révélé, ce qui n’est pas de nature à rassurer les places de marché. Or quand on est en recherche de cash, on parle d’un besoin total de près de 115 millions d’euros pour Cazoo pour assurer 2023, on est parfois contraint de vendre à la hâte. L’acquéreur Percayso Vehicle Intelligence ne donne pas plus de précisions, mais se réjouit de cette opération de croissance externe, qui lui ouvre notamment des perspectives sur le marché de l’assurance.

Pour beaucoup d’analystes, cette vente traduit les importants problèmes de trésorerie de Cazoo, car la valeur ajoutée de Cazana était indéniable. Cazoo reste toujours sous surveillance à la Bourse NYSE, car son action a plongé, sortant des règles permettant de rester coté. En effet, depuis plus de six mois, à l’exception de quelques rares séances qui se comptent sur les doigts d’une main, le cours de l’action de Cazoo (CZOO) est en-dessous de 1 dollar US.