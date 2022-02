Cazoo débauche Romain Weill chez Auto1 pour diriger ses activités en France

Spécialiste de la vente de voitures d’occasion en ligne, Cazoo se déploie en France et annonce la nomination de Romain Weill en qualité de country manager. Un profil rompu aux méthodes digitales et aux arcanes du marché des véhicules d’occasion.

Cazoo, groupe britannique spécialisé dans la vente de voitures en ligne, annonce la nomination de Romain Weill au poste de country manager pour la France. Le groupe pilote actuellement son déploiement sur le marché français, initié fin 2021, et se staffe donc en conséquence.

Titulaire d'un master en Ingénierie de Centrale Supélec et d'un master of Science in Marketing de l'université de Southampton, Romain Weill fait valoir dix ans d’expérience dans le domaine des activités automobiles digitales. Après avoir débuté chez DIA Group et chez Aramisauto (Aramis Group), Romain Weill avait pris la direction des opérations BtoB France d’Auto1 Group.

Vers un déploiement rapide de Cazoo en France

« Romain a fait ses preuves dans des entreprises du digital et du e-commerce, en occupant précédemment des postes de direction dans des entreprises leaders sur le marché français des voitures d'occasion en ligne. Je suis très heureux de l'avoir à mes côtés pour faire avancer l'équipe et les activités de Cazoo en France », se réjouit Abhishek Roy, European Managing Director de Cazoo.

Vente de voitures en ligne et abonnement automobile

« Depuis le lancement de Cazoo au Royaume-Uni, j'ai été très impressionné par leur rythme de croissance. Ce qu'ils ont réalisé en seulement 2 ans est exceptionnel et n'est possible que grâce à l'innovation, la rupture et des équipes de grand talent. L'équipe et moi-même sommes très enthousiastes pour faire de Cazoo un nom reconnu en France et nous sommes déterminés à transformer la façon dont les consommateurs français achètent, vendent ou souscrivent à des abonnements pour leur voiture », déclare de son côté Romain Weill, country manager pour Cazoo France.