Cazoo est vraiment dans le dur

Le spécialiste du véhicule d’occasion Cazoo vient de publier des résultats commerciaux et financiers décevants, ne révélant pas l’ampleur de ses pertes. Le patron Alex Chesterman reste dans le groupe, mais prend du recul laissant la conduite opérationnelle des affaires à Paul Whitehead.

Le spécialiste des ventes de voitures d’occasion en ligne Cazoo continue de s’enfoncer dans la crise et après ses déboires boursiers, il vient de publier de mauvais résultats commerciaux et financiers au titre du dernier trimestre 2022 et de l’année pleine. Au quatrième trimestre, Cazoo a enregistré 17 750 ventes, en repli par rapport au trimestre précédent, rendant une carte de 65 000 VO pour 2022. Soit un atterrissage éloigné des prévisions annoncées en juin 2022, à savoir une fourchette de 70 000 à 80 000 unités.

Des pertes financières qui s’accentuent

Au niveau financier, le chiffre d’affaires s’est établi à 359 millions d’euros au quatrième trimestre 2022, pour un total annuel de 1,4 milliard d’euros, en repli. Mais le vrai souci se situe au niveau des pertes qui sont importantes, alors que le bénéfice brut par unités (GPU) ne cesserait de progresser. Au premier semestre 2022, les pertes étaient de 288 millions d’euros et Cazoo n’a pas souhaité communiquer sur le bilan en année pleine. Plutôt mauvais signe…

2023 déjà sous le signe d’un plan de rigueur

Alex Chesterman, président fondateur de Cazoo, a donc annoncé qu’il prenait un pas de recul tout en restant au sein du groupe. C’est désormais Paul Whitehead qui assurera la direction générale opérationnelle du groupe, vraisemblablement à la demande des actionnaires. Pour 2023, les dirigeants annoncent un plan de rigueur avec une réduction des coûts fixes, un travail sur la trésorerie pour ne pas devoir repasser par une levée de fonds et une baisse des volumes pour favoriser la marge unitaire. Après avoir fermé ses filiales en Europe, Cazoo pourrait aussi décider de supprimer certains sites au Royaume-Uni, des rumeurs faisant état de menaces sur le centre de Wiltshire (près de 150 salariés), par exemple.

