Cazoo lève 630 millions de dollars

Cazoo vient de récolter 630 millions de dollars dans le cadre d’une levée de fonds menée auprès de plusieurs investisseurs. Ce groupe mené par Viking Global Investors comprend de nouveaux partenaires et des investisseurs déjà présents au capital, à l’image de Mubadala Investment Company, fonds souverain d’Abu Dhabi. Cazoo est une plateforme internet spécialisée dans la vente et l’achat de véhicules d’occasion, ainsi que l’abonnement automobile. Elle a été fondée au Royaume-Uni par Alex Chesterman en 2018. Depuis cette date, la firme s’est déployée en Italie et en Espagne, avec l’acquisition des acteurs locaux BrumBrum et Swipcar. Très récemment, la société s’est installée en France et en Allemagne. Cazoo revendique 49 500 ventes en 2021, pour un chiffre d’affaires de 665 millions de Livres (790 millions d’euros). Cet acteur récent sur le marché du véhicule d’occasion détient 11 sites de reconditionnement, représentant un potentiel de 250 000 véhicules par an.

Près de 10 000 abonnés

L’une des particularités de Cazoo est son service d’abonnement automobile. La firme revendique le premier rang en Europe sur ce marché naissant, avec près de 10 000 abonnés. Un service de rachat direct des véhicules aux particuliers a également été lancé, avec de bons résultats selon Cazoo. « Je suis très fier de ce que Cazoo a réalisé depuis son lancement et particulièrement sur les 12 derniers mois » souligne Alex Chesterman, fondateur et directeur général de Cazoo. Le financement obtenu dans le cadre de cet appel de fonds devrait contribuer au développement de l’entreprise sur les quatre principaux marchés européens. A l’issue de l’année 2022, Cazoo vise les 100 000 véhicules vendus, pour un chiffre d’affaires de 2 milliards de Livres (2,3 milliards d’euros).