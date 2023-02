Cazoo quitte le marché automobile allemand

Les rêves de grandeur de Cazoo en Europe ont fait long feu et le spécialiste du véhicule d’occasion annonce son retrait d’Allemagne. Le groupe fondé par Alex Chesterman a trouvé un accord pour vendre la société Cluno à ViveLaCar. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, alors que c’est une information qui aurait intéressé les places de marché. L’opération concerne les activités d’abonnement de Cluno, portant sur plusieurs milliers de voitures en Allemagne, et l’ensemble de ses salariés.

ViveLaCar, un spécialiste de l’abonnement automobile

ViveLaCar vient d’être rachetée par Platform Group et son siège est situé à Stuttgart. Fondée en 2019 par Mathias R. Albert, la société a des activités sur le marché allemand, mais aussi en Autriche et en Suisse. Un développement sur d’autres marchés européens est envisagé en 2023. ViveLaCar propose des abonnements automobiles très flexibles et travaille avec les concessionnaires, plus de 4 000 à ce jour. Avec ses plateformes, le groupe opère notamment en marque blanche pour BMW, Mini, Hyundai, Renault et Mercedes-Benz, proposant aux clients un parcours digital. L’objectif est de promouvoir une formule flexible et facile à réserver pour les clients qui ne veulent ou ne peuvent pas s’engager sur du long terme. ViveLaCar décline ses abonnements sur des voitures neuves ou des véhicules d’occasion récents, le plus souvent peu kilométrés.

La fin du rêve européen de Cazoo

Avec cette cession, Cazoo clôture son retrait du G5 européen ayant quitté l’Espagne, l’Italie, où Aramis Group a repris ses activités, la France et donc l’Allemagne. Cazoo reste actif au Royaume-Uni, son marché domestique. La prochaine étape de sa restructuration consistera à dégager des profits.