Cazoo sécurise le financement de ses activités sur l'abonnement automobile

Cazoo annonce avoir sécurisé avec BNP Paribas une titrisation basée sur un montant d’actifs de 50 millions d’euros dans le cadre de son offre d’abonnement de véhicule en Allemagne et en France.

Cet accord doit permettre à Cazoo « d'améliorer la rentabilité et la croissance de son capital, ainsi que d'accélérer le déploiement de sa plateforme d'abonnement de véhicule en Europe ».

Un modèle d'abonnement automobile "full package"

« Les offres d’abonnements Cazoo seront disponibles sous forme d’option de paiement sur des centaines de voitures en stock, neuves et récentes. Cela offrira une alternative flexible à l’achat d’une voiture via une mensualité unique “tout compris” incluant le véhicule, l'assurance, l'entretien, les services et taxes. Les clients n'auront plus qu’à ajouter du carburant ou à recharger la batterie », détaille un communiqué.

« Nous sommes déjà leader sur le marché des abonnements automobiles grand public en Europe avec environ 10000 abonnés actifs, et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente avec le déploiement de notre offre d'abonnement à travers l'Europe. Ce dispositif avec la BNP Paribas nous donne accès à un financement à des taux très attractifs. C’est une étape importante pour nous permettre de continuer à offrir aux consommateurs le meilleur service d'abonnement automobile à travers l'Europe », souligne encore Abhishek Roy, directeur général Europe de Cazoo.

