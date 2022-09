Cdiscount déploie une offre de VO avec Reezocar

Cdiscount constitue une offre de véhicules d’occasion en s’associant au portail spécialisé Reezocar. Ce dernier met à la disposition du site de e-commerce un portefeuille de 2 000 véhicules et ainsi que ses divers services. Cdiscount hérite ainsi d’une offre complète clés en mains. Une nouveauté pour le site de e-commerce, qui distribue déjà des produits et accessoires liés à l’automobile mais ne possédait pas une véritable offre structurée de véhicules. Le potentiel important du marché VO ne laisse personne indifférent et Cdiscount souhaite s’implanter sur ce secteur. Cependant, il est difficile de partir de zéro pour un acteur extérieur à l’automobile. Cette association permet à Cdiscount d’obtenir une offre structurée, constituée de 2 000 véhicules et des services indispensables, comme le financement, la garantie, l’immatriculation et la livraison. Reezocar bénéficie, de son côté, de la notoriété et de la fréquentation du portail Cdiscount, ce qui lui ouvre un large panel de clients.

Forte visibilité

Reezocar apporte à Cdiscount son offre de véhicules et tout l’accompagnement du client lors de son parcours d’achat. Les services de financement comprennent notamment toutes les formules de crédit classique mais aussi une LOA. Cette dernière formule de détention gagne du terrain dans le domaine de l’occasion. Un poids qui représenterait 22 % des financements, selon une étude Kantar réalisée en 2021 pour Reezocar. Pour mettre en forme cette offre combinée entre les deux partenaires, Reezocar a fait appel à Reworld Media. En effet, le portail de véhicules d’occasion reste spécifique et ne figure pas directement sur le site Cdiscount. Le visiteur doit cliquer sur une bannière pour arriver sur le moteur de recherche des véhicules.