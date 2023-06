Cécile de Ménibus fédère BNP Paribas PF, 1807 Groupe Berbiguier et FlexFuel en faveur des familles monoparentales

Engagée autour du soutien aux familles monoparentales, l’animatrice Cécile de Ménibus a souhaité s’attaquer à l’accès à la mobilité, dans un contexte d’inflation et de mise en place des ZFE. Elle s’est donc rapprochée de Christophe Cyrille, président de 1807 Groupe Berbiguier, pour trouver une solution abordable. Les deux partenaires avaient déjà mis en place une carte « Club 1807 for mums » mais l’objectif consistait cette fois à trouver une solution de financement abordable. Le dirigeant s’est donc tourné vers son partenaire BNP Paribas Personal Finance et son offre de LOA spécifique.

Une LOA longue durée

L’organisme financier a mis en place en juin 2022 une location avec option d’achat (LOA) dont la durée peut aller jusqu’à dix ans. Destinée à l’acquisition de voitures neuves ou de moins de trois ans et de vignettes Crit’Air 0 ou 1, elle permet de rouler dans un véhicule récent à partir de 150 euros par mois. Le financement est conçu pour que l’acquisition en fin de contrat soit équivalente à un mois de loyer. Cette offre était donc adaptée au projet de Cécile de Ménibus et 1807 Groupe Berbiguier. Pour aller plus loin, BNP Paribas Personal Finance a décidé d’offrir l’entretien jusqu’à 10 000 km par an aux familles monoparentales. Enfin, FlexFuel interviendra pour équiper les modèles essence ou hybrides de boîtiers de conversion au bioéthanol, afin d’abaisser le coût du poste carburant pour ces familles. BNP Paribas Personal Finance proposera également un accompagnement dans la gestion budgétaire globale de ces ménages. « Nous avons créé cette offre LOA pour contribuer à préserver le besoin de mobilité quotidien des ménages les plus modestes. Nous espérons que cette initiative donnera des idées au plus grand nombre de concessionnaires souhaitant la distribuer et se l’approprier », souligne au passage Christophe Michaëli, responsable direction Mobilité Auto de BNP Paribas Personal Finance.