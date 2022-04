Cédric Bernard (ProovStation) : « Le portique peut booster plusieurs centres de profits »

Auto Infos : Quels sont les changements sur cette deuxième génération de portique ?

Cédric Bernard : Nous avions des caméras monochromes sur la première génération car c’était la meilleure technologie disponible. Aujourd’hui, nous avons des caméras 4K en couleur, ce qui donne un résultat plus visible pour le client final. Cela facilite les propositions de devis ou de rachat du véhicule par exemple. Ce nouveau portique consomme sept fois moins d’énergie et il est plus compact. Il peut être installé en une demi-journée.

Auto Infos : Son fonctionnement évolue-t-il ?

Cédric Bernard : Il dispose de trois modes d’utilisation. Il peut être totalement automatique ou fonctionner en mode hybride, grâce à une tablette qui permet de gérer l’inspection sans arrêter le flux des véhicules. Enfin, il peut être connecté à notre équipe de téléopérateurs en interne. Nous assurons donc le contrôle qualité des inspections.

Auto Infos : Ce nouveau portique est-il plus adapté à des groupes de distribution ?

Cédric Bernard : Nous étions jusqu’à présent tournés vers les constructeurs, les logisticiens et les acteurs du remarketing mais cette évolution ouvre de nouvelles perspectives. Grâce à toutes ces améliorations, nous pouvons proposer la ProovStation sur des durées de détention allant jusqu’à 72 mois, ce qui permet de diminuer les loyers. Nous sommes donc compétitifs auprès des distributeurs et de la location courte durée.

Auto Infos : Quels sont les apports pour les distributeurs ?

Cédric Bernard : Le portique peut booster plusieurs centres de profits, comme le smart repair, la vente de pneus, de géométrie ou de rachat cash par exemple. Dans un contexte de sourcing VO difficile, la machine peut réaliser des inspections de chaque véhicule qui passe en après-vente, ce qui permet au professionnel de faire une proposition d’achat à tout client.

Auto Infos : Le QuickScan de Michelin est-il disponible de série ou en option ?

Cédric Bernard : Cet outil de contrôle automatique des pneumatiques est disponible en option mais la plupart de nos clients le choisissent. C’est un outil de management pour la vente de pneus mais aussi de géométrie. Il s’intègre très bien avec le portique, qui analyse de son côté la carrosserie. C’est une vraie arme pour le distributeur.

Auto Infos : Ce nouveau portique détecte-t-il davantage de défauts de carrosserie ?

Cédric Bernard : Oui, nous avons aussi amélioré notre niveau de détection. Quelques typologies de dommages doivent être regardés par nos clients mais nous sommes très clairs avec eux et nous leur disons ce qui est à vérifier. Les phares un peu polis doivent notamment être vérifiés, mais ce point sera rapidement amélioré car nous venons de nous installer en Espagne et ce type de défaut est plus courant là-bas. L’intelligence artificielle liée à l’appareil évolue et se nourrit notamment de la récurrence des défauts sur les véhicules.

Auto Infos : Comment est perçu le portique lors de son installation en atelier ?

Cédric Bernard : Nous accompagnons chaque client pendant une phase pilote de six mois. Nous sommes très impliqués car le portique nécessite un changement dans le management de l’atelier. C’est aussi pour cela que nous proposons plusieurs types d’utilisation du portique.

Auto Infos : Quels sont les prochains développements de la ProovStation ?

Cédric Bernard : Un nouvel outil de contrôle du soubassement devrait arriver prochainement. Il servira notamment à vérifier l’état de la batterie des véhicules électriques. Nous développons cet outil en interne et il est déjà en test auprès d’un client.