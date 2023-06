Cédric Breton est le nouveau directeur général d’Izmocars France. Deux ans après son arrivée au sein de la firme en tant que directeur commercial, il prend en charge tous les aspects opérationnels d’Izmocars France. « Cédric nous a rejoint à un moment difficile pendant Covid mais très rapidement, grâce à son dévouement et à son engagement indéfectible envers l'excellence, il a pu continuer à développer les opérations et à stabiliser la relation client » souligne Tej Soni, Pdg d’Izmocars France. Il supervisera également le lancement de nouveaux produits d’intelligence artificielle et poursuivra l’amélioration de la satisfaction client.

Rôle déterminant dans Izmo Consulting

Le nouveau directeur général a joué un rôle important dans le lancement de la division Izmo Consulting. Cette dernière est une société de formation certifiée Qualiopi qui propose des services de conseil à un grand nombre de concessionnaires français. « Avec l'équipe talentueuse que nous avons en place, je suis convaincu que nous renforcerons davantage notre position sur le marché et stimulerons une croissance durable » commente Cédric Breton. Ce service s’ajoute à d’autres outils comme la plateforme web IzmoAuto, le CRM spécialisé dans l’après-vente PartsVelocity, la plateforme d’intelligence artificielle FrogData et l’agence de marketing opérationnel Izmo Marketing Factory.