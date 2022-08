Céline Marsac est nommée présidente de RotH2 Hydrogen & Technology

RotH2 Hydrogen & Technology, société basée dans la région lyonnaise et spécialisée dans la fabrication de réservoirs de stockage très haute pression, est une entreprise familiale en croissance qui a profité de l’été 2022 pour réorganiser son top management.

Ainsi, Céline Marsac a pris la présidence du conseil d'administration de l’entreprise, succédant à son père, Bertrand Marsac. Elle travaillera aux côtés de son frère, Quentin Marsac, directeur général.

Changement de génération

Titulaire d’un Master en Administration des entreprises, obtenu à l’IAE de Poitiers, et d’un Master en Fiscalité des entreprises, obtenu à l’Université de Toulouse, Céline Marsac, âgée de trente ans, exerce des fonctions juridiques depuis plus de six ans. Elle est également membre du conseil d’administration de la société Drone Volt, depuis 2021, spécialisée dans les drones civils, qui a noué un partenariat avec RotH2 Hydrogen & Technology pour le ravitaillement des drones en hydrogène.

Une nouvelle histoire à écrire autour de l'hydrogène

« Je suis très heureuse de contribuer à cette reprise familiale et de représenter cette usine française qui existe depuis 1912. Une société connue et reconnue, avec de nombreuses certifications, qui a su s’adapter et évoluer. Aujourd’hui, nous renforçons notre position sur le marché de l’hydrogène qui est en pleine croissance, en développant notamment de nouveaux produits et services : bouteilles de 1 000 bars, modules de stockage, etc. », déclare Céline Marsac. En 2021, RotH2 Hydrogen & Technology, qui regroupe les sociétés RotH2 et Steel Fonds, a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros avec 46 collaborateurs.