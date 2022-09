Cenntro Automotive : l’utilitaire électrique à caisson frigo autonome

Le constructeur Cenntro Automotive (anciennement Tropos Motors) vient de dévoiler une inédite combinaison d'un véhicule utilitaire électrique et d'une carrosserie réfrigérée électrique autonome. L’utilitaire, dédié aux transports de produits surgelés et frais sans émissions en ville, est disponible pour les modèles Logistar 200 et Metro.

Grâce à une installation frigorifique intégrée et à une batterie dédiée, le régulateur de la température de cette carrosserie fonctionne peu importe que le véhicule roule ou soit à l'arrêt. De plus, le refroidissement n'a aucun impact sur la batterie de traction et donc sur l'autonomie. Selon le modèle, la carrosserie réfrigérée est équipée d'un bloc de batterie au lithium autonome de 48 V (10 kW) ou 24 V (5 kW). La plage de température est conçue pour atteindre - 20 ° pour la congélation et 5 ° pour le frais. Les marchandises transportées peuvent être refroidies entre six et huit heures à température constante.

Pour un transport durable et silencieux

Le fonctionnement silencieux et sans émission de la carrosserie garantit l'accès à toutes les zones et rend les livraisons nocturnes plus agréables. Grâce au chargeur rapide optionnel, la carrosserie est de nouveau opérationnelle au bout de 4 heures. Avec le chargeur de série, le temps de charge est de 7 heures. Le toit du caisson réfrigéré peut être équipé, en option, de cellules solaires flexibles. Ceci permet d'alimenter jusqu'à 40 % de la capacité de la batterie en énergies renouvelables.