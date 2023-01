Cenntro dévoile son premier tracteur et fait le choix de l’hydrogène

La société américaine Cenntro, concepteur et fabricant de véhicules utilitaires électriques légers et moyens, expose au salon Consumer Electronics Show (CES) de Las vegas un tracteur 6x4 de classe 8 à hydrogène. Cenntro fait son entrée sur le marché des poids lourds et dans les piles à hydrogène avec le LMH864.

Le véhicule a un poids total de 25 tonnes et est conçu pour les applications court et long courrier. Les moteurs électriques du tracteur sont entièrement alimentés par des piles à hydrogène durables à haut rendement avec huit réservoirs de 210 litres qui convertissent l'hydrogène en énergie électrique en le combinant avec de l'oxygène. Le LMH864 sera disponible au troisième trimestre 2023 et sera initialement lancé en Amérique du Nord et en Europe.

« Au-delà de notre concentration sur les gammes de véhicules utilitaires électriques, nous pensons que la technologie des piles à combustible à hydrogène est la meilleure application pour la logistique lourde, car elle offre des autonomies plus longues et un ravitaillement plus rapide », a déclaré Peter Wang, président-directeur général.

Et de poursuivre : « Le LMH864 a une autonomie et un temps de ravitaillement comparables à ceux de nombreux camions diesel, ce qui le rend adapté aux longues distances et aux responsabilités lourdes et gourmandes en énergie dans les zones où la charge de la batterie est limitée. Le LMH864 permettra à Cenntro d'offrir aux clients des choix zéro émission supplémentaires. »