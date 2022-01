CES 2022 : Le constructeur vietnamien VinFast présente sa gamme... et ses tarifs

Le constructeur vietnamien VinFast prépare activement son arrivée sur le marché européen. Après avoir fait de la France la terre d'accueil de son premier showroom européen - implanté boulevard Melesherbes à Paris, à deux pas de la célèbre place de la Madeleine... et d'un Tesla Store ! - dont l'ouverture est prévue pour cet été, cette nouvelle marque automobile communique à présent sur ses produits.

Depuis le CES de Las Vegas, VinFast vient de présenter pas moins de trois nouveaux modèles 100 % électriques s'ajoutant aux deux véhicules déjà présentés fin 2021 et qui débarqueront très prochainement sur le Vieux-Continent. Nommés VF5, VF6 et VF7, ces trois nouveautés prennent la forme de SUV dont les lignes sont signées Pininfarina ou Torino Design. Ils investiront respectivement les segments A (minicitadines), B (véhicules citadins) et C (véhicules compacts). À titre d'exemple, ces modèles seront donc, en termes de gabarit, des concurrents des Dacia Spring, Peugeot e-2008 ou du futur Renault Austral.

Quelles caractéristiques techniques ?

Développant la gamme VinFast par le bas, les VF5, VF6 et VF7 - dont la date de commercialisation n'a pas été précisée - viennent s'ajouter au catalogue déjà constitué des VF e35 et VF e36, renommés pour l'occasion VF8 et VF9. Présents sur les segment D et E, ces SUV au gabarit plus imposant se positionnent respectivement en alternative aux Mercedes-Benz EQC et Audi e-tron.

Pour l'heure, le constructeur vietnamien ne divulgue aucune caractéristique technique concernant ses (futurs) véhicules. Au-delà de leur positionnement, il est donc impossible de préciser leur gabarit, leur fiche technique (puissance des moteurs électriques, capacité des batteries et autonomie).

Les batteries proposées en location

Concernant les tarifs de sa gamme, VinFast a indiqué les prix d'appel de ses VF8 et VF9. Garantis 10 ans ou 200 000 kilomètres, ces véhicules électriques ont la particularité d'être commercialisé - comme anciennement la Renault Zoe - avec une formule de location des batteries. Un choix qui permet de réduire le coût d'achat du véhicule et d'assurer des rentrées régulières de loyers au constructeur. Deux formules sont proposées : pour les petits rouleurs parcourant moins de 500 kilomètres par mois ou avec kilométrage illimité.