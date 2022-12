CES 2023 : nouveau florilège d’innovations pour l’automobile et la mobilité de demain

Retour aux sources pour Peugeot et démonstration de force pour Stellantis

De nouveau cette année, Stellantis investit le Consumer Electronics Show avec l’ensemble de ses marques ou presque. Très attendu, le groupe dévoilera en première mondiale son concept Peugeot Inception, vision future des véhicules électriques signés du Lion. Ce dernier mettra notamment en avant « un cockpit réinventant l’ensemble de l’expérience automobile, redessinant l’espace intérieur et repensant les gestes de conduite. » Autre concept : le Ram BEV 1500 Revolution préfigurera de la redéfinition par Stellantis du segment des pick-up, très prisés aux États-Unis. Sur le même créneau, Jeep présentera son offre électrifiée tout comme Dodge avec son concept Charger Daytona qui offrira un aperçu du futur électrique de la marque. Pour Chrysler, le groupe annoncera les derniers développements de son projet de lancement du premier véhicule électrique à batterie en 2025 qui devrait conduire à un portefeuille BEV complet en 2028. Enfin, Fiat innovera avec son « Metaverse Store », premier showroom interactif au monde dans le métavers, quand Free2Move fera la démonstration de sa plateforme multimodale à 360° répondant aux besoins de mobilité future pour les particuliers comme les professionnels.

BMW veut rivaliser avec Tesla

La marque allemande a choisi le CES 2023 pour dévoiler sa nouvelle la plateforme Neue Klasse. Opérationnelle en 2025, cette dernière doit permettre à la marque de mettre les watts pour développer ses futurs véhicules électriques. Un premier concept basé sur cette nouvelle architecture sera donc présenté le 5 janvier, faisant la promotion d’un avenir « électrique, circulaire et numérique ». Prenant la forme d’une berline, le véhicule viendrait directement concurrencer la Tesla Model 3.

Circle Mobility mise sur l’autopartage

Figurant parmi les 200 start-up françaises qui se rendent au salon, Circle Mobility présentera son projet de petites voitures électriques destinées aux flottes d’autopartage. Avec un début de fabrication prévu pour l’année prochaine, la jeune entreprise, fondée par Éric Boullier – ex-directeur de Renault et McLaren F1 – aurait déjà enregistré 3 500 commandes à ce jour.

Forvia répond aux nouvelles tendances de consommation de l’automobile

Pour la première fois, l’équipementier présentera son portefeuille combiné de technologies Faurecia et Hella. Le groupe exposera une série de technologies et d’expériences interactives répondant aux mégatendances de l’électrification, de la conduite automatisée et des cockpits personnalisés. Parmi les démonstrations : le Reactive Dimming, une association de la surveillance du regard et de la gradation intelligente pour réduire la charge cognitive, la distraction et la fatigue du conducteur ; mais aussi le Smart Presence Detection qui comporte des fonctionnalités avancées de détection des enfants et des intrusions. Aussi, pour faire entrer l’intérieur des véhicules dans une nouvelle ère, Forvia présentera sa Cabine Centerpiece « Lumières » qui crée un environnement « comme à la maison » grâce à des sièges reconfigurables, une étagère intégrée, une lampe de lecture et des appuie-tête sonores individuels. Le concept permet de réduire de 45 % les émissions de CO2 grâce à ses architectures légères, ses matériaux durables et ses composants électroniques à optimisation énergétique. Il dispose, en première mondiale, de solutions innovantes en matière d’interface homme-machine intuitive basée sur l’affichage à plusieurs écrans de conduite.

Goupil et VUF Bikes, deux marques soutenues par la région Nouvelle-Aquitaine

Pour la deuxième année, Goupil part à la conquête des États-Unis à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux pour ses véhicules électriques utilitaires. De son côté, VUF Bikes sera présent sur le stand de l’équipementier Valeo. Cette jeune entreprise développe des vélos-cargos utilitaires et se prépare à déployer 1 000 unités pour la Poste. Les deux marques sont soutenues par la région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires qui accompagnent cette année une délégation de 24 entreprises au Consumer Electronic Show.

Valeo toujours de la partie

Pour sa huitième participation au CES, l’équipementier automobile français sera représenté non pas par un mais par deux stands. Le premier sera dédié aux innovations dans le secteur automobile autour de deux sujets principaux que sont l’électrification et les aides à la conduite. Seront présentées : des innovations autour des systèmes thermiques associés aux véhicules électriques (pilotage thermique de la batterie, confort thermique des passagers…) ainsi que la troisième génération du Lidar Valeo pour lequel Stellantis s’est notamment engagé pour fin 2024. Concrètement, les visiteurs pourront mieux comprendre ce que voit le Lidar et comment ce dernier reconstitue en trois dimensions la réalité en temps réel, grâce à une démonstration sur écran géant. Le deuxième stand de l’équipementier sera, lui, consacré aux innovations au-delà de l’automobile. Le groupe travaille en effet sur les mobilités de demain et la transformation des villes pour des déplacements plus sûrs, plus respectueux de l’environnement et plus diversifiés. Des cycles, des triporteurs et des véhicules urbains équivalents à la Citroën Ami y seront notamment exposés.

Bridgestone présente sa vision de la mobilité durable

La présence de l'entreprise se fera autour de trois thèmes clés : le caoutchouc naturel renouvelable et le recyclage des pneus, les pneus connectés Smart Corner et les suspensions pneumatiques pour véhicules électriques, et la conciergerie numérique pour la gestion des flottes et des véhicules particuliers permettant aux propriétaires de véhicules et opérateurs de flottes de disposer de nouveaux outils de gestion en ligne, de type conciergerie pour assurer l’entretien selon leurs conditions. La vision de Bridgestone en matière de mobilité durable s’inscrit dans le cadre de son engagement E8 Commitment qui intègre 8 valeurs fondamentales pour l’entreprise : Énergie, Écologie, Productivité (Efficiency), Extension, Économie, Émotion, Facilitation (Ease) et Responsabilisation (Empowerment) pour oeuvrer en faveur d’une société durable.