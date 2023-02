30 entreprises réclament la fin des véhicules thermiques en Europe pour 2030

Surenchère autour de la fin de vie des véhicules thermiques en Europe. Si le Parlement européen a confirmé, le 14 février dernier, l’interdiction de la vente de véhicules neufs thermiques en 2035, voilà que trente entreprises et associations réclament d’avancer la date butoir de cinq ans, de telle sorte que les flottes d'entreprise n'aient pas d'autre choix que de rouler en véhicules zéro émission dès 2030.

Dans ce courrier adressé à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, les signataires écrivent que « l'accélération de l'électrification des flottes peut offrir à l'Union européenne une triple victoire : réduire rapidement les émissions du transport routier, sevrer l'Union européenne des importations de pétrole russe ; et enfin, créer un marché de l'occasion florissant pour les véhicules électriques ».

Ils réclament à la Commission européenne de « proposer un règlement d'ici octobre 2023 au plus tard, fixant un objectif contraignant d'achats zéro émission pour les flottes d'entreprise selon les modalités suivantes : d'ici 2030, toutes les nouvelles voitures et camionnettes d'entreprise doivent être à zéro émission ainsi qu'élargir ce champ d'application aux véhicules utilitaires et fixer des objectifs d'achat contraignants pour les flottes d'une certaine taille »

Quelles sont les entreprises signataires ?

Sans grande surprise, parmi les signataires de cette lettre ouverte se trouvent plusieurs acteurs du monde de la recharge électrique ainsi que des énergéticiens, ou leurs filiales. Ainsi, on relève la présence de Chargepoint, Fastned, EVBox ou encore Luminus (filiale d'EDF) et Vattenfall. Les associations Avere et Climate Group EV100 sont également de la partie.

Côté entreprises, on retrouve notamment Coca-Cola European Partners (dont la flotte est en pleine conversion), Ikea, Tesco, Unilever ainsi que le loueur LeasePlan.