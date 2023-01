CES 2023 : BMW Group présente la BMW i Vision Dee à Las Vegas

En 2022, BMW Group avait fait sensation avec la BMW iX Flow dont la carrosserie pouvait changer de couleur (pigments blancs et noirs). Cette année, la firme allemande réitère l'opération avec la BMW i Vision Dee qui peut être personnalisée avec 32 teintes.

À l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2023, traditionnellement organisé à Las Vegas, BMW Group a partagé sa vision du futur de l'expérience digitale, à travers notamment la BMW i Vision Dee. « Dee » pour Digital Emotional Experience met l’accent sur les futures fonctions digitales qui ont été imaginées par la firme allemande pour aller au-delà de la commande vocale et des systèmes d'assistance au conducteur actuels. L'affichage tête haute BMW s'étend ici sur toute la largeur du pare-brise, donnant un aperçu de son évolution dans la prochaine génération de voitures 100 % électriques BMW. À partir de 2025, cette innovation sera en effet transposée dans les modèles de la Neue Klasse.

« Avec la BMW i Vision Dee, nous montrons ce qui est possible lorsque le hardware et le software fusionnent. Ainsi, nous sommes en mesure d'exploiter tout le potentiel de la digitalisation pour faire de la voiture une coéquipière intelligente, explique Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG. C'est l'avenir de l’automobile – et aussi celui de BMW : la fusion de l'expérience virtuelle avec le véritable plaisir de conduire ».

Une carrosserie personnalisable

Le design futuriste de la berline i Vision Dee est volontairement épuré pour mettre l'accent sur l'expérience digitale et les éléments constitutifs de l’ADN de la marque bavaroise. Les éléments traditionnels, comme la double calandre, les phares circulaires et le célèbre « pan de Hofmeister » (troisième vitre latérale) ont été réimaginés.

De plus, dans la lignée de la BMW iX Flow présentée en 2022 à Las Vegas, BMW Group dévoile en première mondiale l’évolution couleur de la technologie développée en partenariat avec E Ink. Alors que la BMW iX Flow pouvait passer du blanc au noir et inversement, la BMW i Vision Dee peut désormais faire évoluer sa teinte de carrosserie selon un nuancier de 32 couleurs. « La carrosserie de la BMW i Vision Dee est constituée de 240 segments, qui sont tous contrôlés indépendamment, explique BMW Group. Cette segmentation permet de générer une variété quasi-infinie de motifs en quelques secondes ». Un moyen de conférer plusieurs visages au véhicule.