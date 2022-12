CES : Plastic Omnium dévoilera ses innovations à Las Vegas

Plastic Omnium, qui regroupe désormais cinq divisions complémentaires (pièces de carrosserie extérieures, réservoirs à carburant, modules, hydrogènes et éclairage) présentera ses innovations au Consumer Electronics Show sous trois axes. En premier, une mobilité plus durable pour laquelle l'industriel français se concentre sur l'hydrogène et la maîtrise de la chaîne de valeur, des réservoirs aux piles à combustible. Plastic Omnium investit également pour le développement de nouvelles technologies de stockage d'électricité, notamment les futures batteries au sodium. Le deuxième axe porte une mobilité plus sûre, avec des pare-chocs intelligent aux facultés de perception capable de percevoir en temps réel l’environnement en 3D, quelles que soient les conditions météo, cette technologie s’appuie sur l’intégration d’antennes reliées à un radar, embarqués dans ses pare-chocs. Le groupe proposera également de nouvelles technologies d’éclairage pour anticiper et informer. Plastic Omnium a notamment conçu des systèmes de projection de symboles d’avertissement qui s’affichent sur le sol, devant les portes du conducteur et du passager, tels qu’un flocon de neige en cas de verglas. Enfin, le troisième axe englobe les design et les usages de la mobilité de demain, avec notamment les matériaux intégrés dans les pièces de carrosserie. Le groupe présentera à cette occasion un coffre-avant repensé.

En parallèle, Plastic Omnium opère une transformation de son portefeuille de produits et du rôle de son logiciel.