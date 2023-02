French Tech Next40/120 : des start-ups de la mobilité reçoivent le soutien de l'État

Alors que la French Tech fête ses dix ans en 2013, le programme French Tech Next40/120 accueille sa quatrième promotion. Mis en place sous le patronage du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, il offre aux lauréats un accompagnement quotidien et sur-mesure pendant un an et a pour objectifs « d’apporter un appui individuel et collectif sur des points stratégiques tels que le développement international, le financement, le recrutement, l’implantation territoriale, la propriété intellectuelle, les enjeux réglementaires ».

« Chaque année, l’annonce du French Tech Next40/120 est l’occasion de dresser un bilan du dynamisme de l’écosystème des start-up en France. L’année 2022 nous montre que sa santé ne fléchit pas : nous atteignons un niveau record avec 13,5 milliards d’euros de levées de fonds, soit une hausse de 16% par rapport à 2021, et l’écosystème French Tech a fait émerger 8 nouvelles licornes. […] Solidement ancrées dans le paysage économique français, les start-ups du French Tech Next40/120 sont un élément essentiel au service de la compétitivité de notre pays et de l’attractivité des territoires », s'enthousiasme Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Dévoilée le lundi 20 février 2023, la liste des membres de la quatrième promotion compte plusieurs (jeunes) entreprises du secteur des mobilités. Qu'il s'agisse d'acteurs de la recharge électrique ou des mobilités alternatives.

BlaBlaCar :

L'entreprise BlaBlaCar est désormais bien connue en France. Fondée par Frédéric Mazzella voilà plus d'une quinzaine d'années déjà, l'entreprise est présente sur le terrain du covoiturage de longue ou courte distance (également appelé covoiturage du quotidien) mais aussi sur le transport de personnes avec ses services de liaisons régulières en autocars partout en France et en Europe.

Electra :

Co-fondée en 2021 par Aurélien de Meaux, Augustin Derville et Julien Belliato, Electra est une start-up française spécialisée dans la recharge – rapide – des véhicules électriques. L'an dernier, 50 000 charges ont été réalisées dans les différentes stations du réseau réparties en France. Pour 2023, Electra entend accélérer son internationalisation et implanter ses hubs de recharge en Belgique, en Italie, en Espagne et en Suisse. Des pays dans lesquels l'entreprise a déjà signé plusieurs partenariats et commencé à recruter.

NW :

NW Groupe se présente comme un acteur de la transition énergétique. Présent dans le paysage depuis une quinzaine d'années, l'entreprise assure « le développement et l'exploitation de sites de production d'énergies renouvelables éoliens et photovoltaïques en France ». Depuis 2021, l'une de ses filiales, NW Storm, exerce dans le domaine de la recharge électrique des véhicules zéro émission en installant sur le territoire des bornes de recharge haute puissance (150 kW) branchées sur des containers. L'entreprise a récemment levé 300 millions d'euros pour accélérer son développement, faisant d'elle la première licorne française de la transition énergétique.

Verkor :

La start-up Verkor a été fondée en 2021 à Grenoble (son nom étant un clin d'œil au massif du Vercos tout proche). Elle développe et produit des batteries pour véhicules électriques ayant comme particularité d'être recyclables et fortes « d'une empreinte carbone 4 à 5 fois moindre que celles importées de Chine ». En novembre 2022, l'entreprise avait réalisée une levée de fonds de 250 millions d'euros.

ZePlug :

Spécialiste de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à domicile (habitat individuel ou collectif) ou en entreprise, ZePlug a vu le jour en 2014 et travaille en partenariat avec de nombreux constructeurs automobiles (BMW Group, Honda, MG Motor, Volvo, Volkswagen,...). L'entreprise a levé 240 millions d'euros auprès auprès du fonds d'investissement en infrastructure ICG Infra à l'automne 2022 pour poursuivre son développement et sa conquête du marché.