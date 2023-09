Cession de créance : l’outil Tribu de la FFC séduit le réseau AZ Pare Briz

« C’est le sixième réseau de vitriers spécialisés avec qui nous tissons un partenariat, prouvant l’intérêt de notre accompagnement spécialisé », se réjouit dans un communiqué Patrick Nardou, président de la FFC Mobilité Réparation et Services. Il faut dire que l’outil Tribu développé par le groupement de carrossiers connaît un succès croissant. Equipant les réseaux Motrio, les concessionnaires Renault, les agents Stellantis ou encore ceux du Motorcraft de Ford, la plateforme de gestion des cessions de créance a enregistré plus de 123 000 dossiers sur l’ensemble de l’année 2022. Elle équipera, à partir d’octobre, la totalité des vingt centres de vitrage d’AZ Pare-Briz à travers la France. « Cela va nous permettre de proposer à nos franchisés une solution clé en main pour la gestion de leurs clients », savoure Nadia Cotillon, directrice administrative et financière de groupe.

Tribu est une plateforme informatique de gestion de sinistres automobiles par cession de créance. La solution permet notamment de simplifier les démarches administratives liées à cette procédure de règlement auprès d'un carrossier ou d’un vitrier spécialisé non agréé par l'assureur. Grâce à la cession de créance, le client n'a plus besoin d'avancer les frais de remise en état, en attendant que son assurance le rembourse. Il laisse au professionnel le soin de se faire régler directement par la compagnie d'assurance. « Cela va nous aider à continuer sereinement le développement de notre réseau », précise la représentante du groupement fondé en 2002. De son côté, la FFC continue son travail de promotion de l’outil afin de le faire adopter par le plus de professionnels possible.