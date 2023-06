Cession de créance : Motorcraft de Ford choisit Tribu de la FFC

L’outil de gestion des cessions de créance développé par la FFC Mobilité Réparation et Services, Tribu, séduit toujours plus les réseaux. Après Motrio, les concessionnaires Renault et les agents Stellantis, c’est désormais tour du réseau Motorcraft de Ford de préconiser l’outil à ses 463 ateliers affiliés.

« Tribu va permettre à Motorcraft de proposer un outil efficace à ses adhérents dans la mise en place de son label vitrage Motorcraft Glass et aussi pour ceux ayant des activités de carrosserie. Le service d’accompagnement de la FFC Mobilité, Réparation et Services jusqu’au règlement des factures va nous aider à continuer sereinement le développement de notre réseau », commente Romain Petibon, responsable de l’enseigne Motorcraft.

Pour rappel, Tribu est une plateforme informatique de gestion de sinistres automobiles par cession de créance. La solution permet notamment de simplifier les démarches administratives liées à cette procédure de règlement auprès d'un carrossier ou d’un vitrier spécialisé non agréé par l'assureur.

Grâce à la cession de créance, le client n'a plus besoin d'avancer les frais de remise en état, en attendant que son assurance le rembourse. Il laisse au professionnel le soin de se faire régler directement par la compagnie d'assurance. L’an passé, la FFC Mobilité Réparation et Services a enregistré plus de 125 000 dossiers.