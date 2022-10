Motrio adopte la cession de créance Tribu de la FFC

Lors d’un sinistre automobile, le possesseur du véhicule est libre du choix de son réparateur, qu’il soit ou non agréé par sa compagnie d’assurances (loi 2014-344 du 17 mars 2014). Pour faciliter les démarches administratives des réparateurs non agréés, la FFC a développé Tribu, plateforme informatique de gestion de sinistres par cession de créance. L’outil, simple et performant, garantit un règlement rapide des frais liés aux réparations de sinistre.

Rappelons que Tribu met à disposition du réparateur de nombreux outils pour faciliter la rédaction des documents et la gestion administrative dans son ensemble. Le client, après avoir déclaré son sinistre à son assureur, peut choisir le garage réparateur de son choix, sans avoir à faire d’avance de frais. Dans le cas présent, le réparateur Motrio se charge d’adresser à la compagnie d’assurances l’ensemble des documents édités via Tribu. Il sera ainsi réglé directement par l’assurance, évitant les impayés, tout en limitant les délais de règlement. Il convient de préciser que la FFC Mobilité Réparation et Service assure le suivi juridique des dossiers en cas de problème.