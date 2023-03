Cesvi et Gryp s’associent pour produire à la demande des petites pièces

La face avant d’un véhicule reste très exposée lors d’un choc. Si ses composants résistent souvent à la casse, ce sont leurs éléments de fixation qui cèdent en premier. Malheureusement, ces petits composants, qui peuvent être des pattes, des pions, des vis, des agrafes, ect, ne sont pas disponibles unitairement à la vente par les distributeurs lors de la remise en état du véhicule.

Il faut donc que le réparateur change l’ensemble d’un organe, comme une optique de phare par exemple. Une hérésie en termes de coût et de préservation des ressources de la planète que condamnent les assureurs. Le problème est de longue date sur la table du Cesvi, technocentre du groupe Covea, qui propose des solutions de collage pour pallier à la casse de ces fixations.

Dernièrement, le centre a noué un partenariat avec le spécialiste de la reproduction 3D de pièces de voiture Gryp. Ensemble, ils ont mis au point un service qui permet aux professionnels de la réparation de passer commande pour une reproduction de pièce. Il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande en décrivant le mieux possible la pièce concernée avec la possibilité de joindre des documents.

Gryp se charge alors de créer gratuitement le modèle numérique et de produire la pièce alors vendue par le Cesvi sur sa boutique en ligne. Les pièces sont certifiées par le technocentre qui opère des tests de résistance et de conformité au niveau du montage. Au fur et à mesure des demandes, le Cesvi constitue un catalogue qui peut de même concerner plus largement des pièces devenues avec le temps introuvables.