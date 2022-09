Cesvi France dévoile le nouveau label destiné aux outils Adas

Ce nouveau label identifie les solutions Adas des différents fabricants, tout en intégrant de nouveaux tests routiers, tel celui de freinage d'urgence. La nouveauté de cette rentrée réside dans l'ajout de la capacité du fabricant à offrir une solution Adas globale, et permettant ainsi de calibrer l'ensemble des capteurs d'un véhicule (radar avant, caméra avant, radars arrières, caméra de recul, caméras 360, radars spécifiques, lidars, etc.). Tous les tests sont menés au sein du centre technique Cesvi France, et plus l'outil peut calibrer plusieurs capteurs, plus celui-ci marque des points. Selon la note obtenue, l'outil atteint l'un des trois niveaux de labellisation : Or, Argent ou Bronze.

Les premiers outils testés cet été par Cesvi France sont fabriqués par les marques Mahle/Brainbee et Autel. Ils ont tous les deux obtenus le label Cesvi France. D'autres outils d'autres marques sont actuellement à l'essai.