Cette ville n'autorise que les véhicules utilitaires et camions électriques à circuler en journée pour les livraisons

Face à l'explosion des livraisons à domicile et à la congestion grandissante des centres villes, cette commune de 40 000 habitants a décidé d'interdire l'accès de son hyper-centre aux camions et véhicules utilitaires thermiques des transporteurs la journée.

Bien que non concernée par la mise en place d'une Zone à faibles émissions, la ville de Chartres vient de publier son nouveau dispositif dédié à la livraison du dernier kilomètre. Afin, de réguler les livraisons des marchandises chez les commerçants et les particuliers dans le cœur de ville piétonnier, la commune a décider d'instaurer de nouvelles normes d'accès - selon différentes tranches horaires et moyens d'acheminement dédiés - pour les transporteurs.

Les PL et VUL thermiques bannis en journée, seuls les petits gabarits électriques continuent à livrer

Ainsi, depuis le 4 septembre dernier, les livraisons sont autorisées selon les tranches horaires à certains types de véhicules, identifiés par leur gabarit et leur mode de propulsion. Les véhicules lourds et utilitaires légers thermiques ne peuvent accéder au centre-ville que dans la tranche horaire 5h-9h30 en semaine et le samedi matin. Le reste du temps, seuls les moyens (20m3 max) et petits gabarits (4m3 max) 100 % électriques peuvent accéder au coeur de ville, selon le planning ci-dessous. Par ailleurs, les livraisons sont totalement interdites sur les temps de pause méridienne, les samedis après-midi, les dimanches et les jours fériés.

Des exceptions et un centre de distribution urbain avec Geodis

La ville de Chartres précise toutefois que ces restrictions ne concernent pas les transports frigorifiques ou de santé. Exception faite aussi aux commerçants qui effectuent eux-mêmes leurs approvisionnements de marchandises. Ces derniers peuvent accéder au cœur de ville piétonnier de 00h à 11h30 et de 14h30 à 00h, avec tous types de véhicules utilitaires légers de livraison.

Pour le reste, les commerçants ont toute liberté d'organiser leurs livraisons avec leurs propres transporteurs selon les nouvelles règles, ou de faire intégrer l'acheminement de la livraison du dernier kilomètre via le centre de distribution urbain de la société Geodis, qui a été retenue par la ville.