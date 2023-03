Une nouvelle alliance pour décarboner le transport routier de marchandises

Née du partenariat entre Ceva Logistics, Engie et Sanef, l’alliance ECTN a pour ambition de construire et développer un réseau de terminaux dédiés aux poids lourds. Ce dernier sera équipé de bornes de recharge multi-énergies renouvelables situées à proximité des autoroutes européennes. L'objectif est ainsi de développer un réseau de stations relais afin de lever les freins liés à l'autonomie des batteries et d'améliorer les conditions de travail des conducteurs. Un premier test sera mené le long des autoroutes Sanef entre Lille et Avignon au second semestre de l'année, avec l'ambition de démontrer la faisabilité du concept avant de le déployer à l’échelle européenne. Cette expérimentation, prévue sur deux ans, sera composée d'une flotte dédiée de vingt tracteurs à faible émission de carbone (mélange de biogaz, d'électricité et d'hydrogène vert) et qui transportera chaque jour vingt remorques entre le nord et le sud-est de la France, relayant et changeant les remorques sur cinq terminaux de test sur les sites Ceva Logistics. Dans un second temps, le réseau de terminaux poids lourds sera ouvert à tous les chargeurs et transporteurs.

De plus, le réseau de terminaux intégrera une solution informatique spécifique pour permettre aux entreprises de transport de planifier leurs itinéraires et leurs horaires de recharge en fonction de leur besoin. Enfin, en améliorant leurs conditions de travail, l’objectif de l'alliance est d’apporter de contribuer à rendre le métier de conducteur routier plus attractif, et ainsi réduire la pénurie des chauffeurs routiers.