Ceva Logistics étoffe ses services de logistique avec Bergé Gefco

L'autorité de la concurrence espagnole vient d'approuver l'acquisition de Bergé Gefco par Ceva Logistic. Ceva Logistics étend ainsi ses activités en Espagne en intégrant la logistique de véhicules finis à son portefeuille qui contenait déjà la logistique contractuelle, ainsi que des solutions de transport maritime, aérien, routier et ferroviaire. « L’intégration complète de cette coentreprise permet de renforcer nos capacités FVL, déjà bien développées, en Europe ; et plus particulièrement en Espagne, un marché très important pour les véhicules finis. Nos clients FVL espagnols profiteront d’un meilleur accès au réseau mondial de Ceva Logistics et à notre très large gamme de services », indique Emmanuel Cheremetinski, responsable de la division FVL chez Ceva Logistics.

De plus, en rachetant Bergé Gefco, Ceva Logistics acquiert 4,2 millions de mètres carrés d’espace de stockage pour les véhicules, 925 camions, 160 wagons de transport, 40 000 mètres carrés d’atelier, 17 centres de logistique en Espagne et accueille 700 nouveaux employés. Grâce à cette acquisition, l’entreprise prévoit de transporter 1,9 million de véhicules chaque année. Prochaine étape, la flotte Bergé Gefco portera bientôt la marque Ceva Logistics.