Challenge C-Cube : 600 conducteurs engagés pour le climat

Depuis une dizaine de jours, sept flottes d'entreprise, représentant pas moins de 600 véhicules et conducteurs, se challengent sur les routes. Objectif : atteindre un niveau d'éco-conduite irréprochable et accompagner chacun, de façon ludique, dans la transition bas carbone.

Le challenge C-Cube, organisé par A4MT (Action for Market Transformation) en partenariat avec Gac Technology, SoluCar, Actua Formation et votre média L’Automobile & L’Entreprise, est lancé ! Sept entreprises ont répondu présente, parmi lesquelles Lactalis, Dalkia ou encore Orange. Elles ont engagé 27 équipes pour un total de 600 conducteurs. Rappelons que cette compétition amicale entre flottes automobiles, et entre collègues, a pour objectif d’aider les conducteurs de véhicules professionnels à diminuer efficacement leurs consommations d’énergie et à adopter une conduite plus responsable.

"Le Top départ est donné ! Durant ces derniers jours, nous avons surveillé les remontées de data des véhicules afin de valider les process, explique Jean-Baptiste Thevenot, mobility program manager chez A4MT. On s'aperçoit assez rapidement que les données des flottes équipées de télématique sont assez fiables alors que les données issues des cartes carburant nécessitent un retraitement assez important. Maintenant, notre objectif est d'embarquer tout le monde vers des solutions visant à améliorer la conduite de chacun", avance-t-il.

Tout au long du challenge, qui doit se terminer le 30 juin prochain, les conducteurs recevront des communications sur le thème "améliorer ma mobilité de demain". Ils ont également accès à une formation en ligne, avec des modules de 10 minutes par jour durant six semaines. L'idée étant de permettre aux conducteurs de rafraîchir leurs connaissances et de les inciter à être proactifs dans l'amélioration de leur conduite.

À la fin de la compétition, chaque conducteur pourra évaluer sa progression et les entreprises engagées récompenseront les meilleurs élèves lors d'une remise des prix. "Les résultats seront annoncés en septembre 2022, le temps d'agréger l'ensemble des données", précise Jean-Baptiste Thevenot. En parallèle, A4MT réfléchit déjà au lancement d'une deuxième édition, qui pourrait démarrer dès juillet prochain, pour permettre à des nouvelles flottes d'intégrer le concours ou aux sociétés participantes d'avoir une continuité dans l'opération.